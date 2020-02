GF VIP, Carlotta Maggiorana sta male: l’annuncio disperato della Miss (Di lunedì 3 febbraio 2020) In queste ore sta destando molto scalpore un messaggio lanciato da Carlotta Maggiorana ai telespettatori del GF VIP. Nel caso specifico, la vincitrice di Miss Italia ha dichiarato di stare molto male, ragion per cui desidera di tornare a casa quanto prima. Erano diversi giorni che la ragazza stava mostrando i primi segni di cedimento ma, nei momenti antecedenti la puntata di questa sera, la situazione pare sia drasticamente peggiorata. Ecco cosa sta succedendo alla concorrente. L’appello di Carlotta Maggiorana al pubblico del GF VIP L’esperienza del Grande Fratello è, certamente, un momento per mettersi in gioco e per farsi conoscere dagli spettatori per come si è realmente. Ad ogni modo, molto spesso si può rivelare un vero e proprio incubo e questo pare sia accaduta ad una delle concorrenti del reality show. Carlotta Maggiorana, infatti, ha avuto un duro sfogo con il ... kontrokultura

