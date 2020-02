Frosinone, lancio di sassi contro studenti cinesi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dentro l'Accademia di Belle Arti di Frosinone si è verificato un fatto molto grave. Secondo quanto raccontato dal docente di Fashion Design Giuseppe Iaconis, e riportato poi anche dal Presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini, c'è stata una sassaiola contro studenti cinesi. Tutto sarebbe partito dal fatto che una studentessa cinese che si è ammalata è stata sottoposta al test per il coronavirus allo Spallanzani. La ragazza, tuttavia, è risultata negativa, ha solo una banale influenza, ma questo è bastato per tirare fuori il razzismo che era evidentemente latente dentro alcuni suoi colleghi. L'Accademia era stata chiusa in via cautelativa dopo il caso della studentessa. L'accaduto è stato riferito durante una conferenza stampa della direttrice dell'Istituto Loredana Rea e del presidente della Consulta degli studenti Luca Spatola.Buschini ha commentato:"È un episodio ... blogo

