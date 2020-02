Fidanzato Antonella Elia beccato con l’ex: “Questa me la paghi” (Di martedì 4 febbraio 2020) Antonella Elia scopre il gossip lanciato dal settimanale Nuovo in merito al presunto tradimento di Pietro: reazione inaspettata della torinese Serata ad alta tensione quella del Grande Fratello andata in onda lunedì 3 febbraio 2020. Poche ore prima della diretta, il settimanale Nuovo ha lanciato uno scoop che riguarda Pietro Delle Piane, Fidanzato di Antonella … L'articolo Fidanzato Antonella Elia beccato con l’ex: “Questa me la paghi” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

alessita_1994 : Antonella ha visto il suo fidanzato,Licia ha visto la sua fidanzata,Fernanda ha visto suo marito, sarebbe ora che f… - infoitcultura : Antonella Elia: il fidanzato beccato con un'altra bionda - la foto incriminata - infoitcultura : Antonella Elia, il fidanzato beccato con un’altra: scoop di Signoretti -