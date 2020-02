Festival di Sanremo 2020 prima serata: scaletta e ospiti (Di lunedì 3 febbraio 2020) Domani 4 febbraio 2020 andrà in onda su Rai1 a partire dalle ore 20.30 la prima serata del 70° Festival di Sanremo 2020. Alla guida del programma Amadeus, che avrà al suo fianco in ogni serata delle co-conduttrici diverse. Le donne del Festival sono: Diletta Leotta, Rula Jebreal, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Sabrina Salerno, Georgina Rodriguez, Alketa Vejsiu, Antonella Clerici, Francesca Sofia Novello e Mara Venier. Inoltre, il cantante Tiziano Ferro sarà ospite fisso in tutte e 5 le serate. Le canzoni in gara non mancheranno e oltre alle esibizioni dei Big troveremo anche quelle delle Nuove Proposte. Naturalmente le sorprese legate al Festival sono diverse e ora scopriamo insieme gli ospiti della prima puntata. Leggi anche –> Festival di Sanremo 2020, quanto ci costa? Tutti i compensi: da Amadeus alle co-conduttrici Festival di Sanremo 2020: la scaletta Tutto pronto per la ... urbanpost

