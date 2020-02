Esonero Mazzarri: trovato l’accordo per la rescissione, i dettagli (Di lunedì 3 febbraio 2020) Esonero Mazzarri: trovato l’accordo in serata con il tecnico granata per la rescissione del contratto. Domani l’annuncio Il Toro e Walter Mazzarri hanno trovato l’accordo per la rescissione del contratto del tecnico granata. Nella serata c’è stato l’incontro decisivo, domani arriverà l’annuncio ufficiale del club. Contestualmente all’Esonero di Mazzarri ci sarà anche l’annuncio del nuovo allenatore del Toro, che verosimilmente sarà Moreno Longo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

MatteoPedrosi : Un esonero che sembrava inevitabile già dopo lo 0-7 con l’Atalanta e che dopo stasera dovrebbe essere scontato. Per… - Gazzetta_it : #Torino-#Mazzarri, esonero a un passo: scelto #Longo come nuovo allenatore #Torino #Seriea - 100x100stronza : RT @tizianagranata1: Finalmente, che liberazione! Benvenuto a mr.Longo e speriamo che quei quattro cadaveri che scendono in campo riprenda… -