Coronavirus, studenti cinesi presi a sassate a Frosinone (Di lunedì 3 febbraio 2020) Gli episodi di razzismo nei confronti dei cittadini cinesi in Italia stanno crescendo in modo esponenziale. Dopo che una ragazza di origine cinese è stata fatta scendere da un’autobus a Torino, nel frusinate, lunedì 3 febbraio 2020 si è verificata una scena molto più violenta. Un gruppo di studenti cinesi è stato preso a sassate da altri colleghi dell’Accademia. A riportare l’episodio è stato il docente di fashion design Giuseppe Iaconis. La notizia è venuta fuori durante una conferenza stampa tenuta dalla direttrice dell’Accademia, Loredana Rea, e dal presidente della Consulta degli studenti, Luca Spatola, a seguito di un possibile caso di infezione da Coronavirus all’interno dell’istituto. Una studentessa cinese, da poco rientrata in Italia dal suo paese di origine, presentava dei sintomi influenzali che hanno fatto temere ad un possibile contagio ... notizie

