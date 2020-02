Commisso su Juve-Fiorentina: “Non sono lo scemo venuto dall’America. Nedved irrispettoso” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il presidente della Fiorentina è ritornato sulla feroce polemica con la Juventus e con Pavel Nedved scoppiata nel dopo gara di domenica: "Nessuno si è scusato con noi, è una situazione che fa male. Nedved? Non doveva parlare così è stato irrispettoso. Va bene tutto, ma io non voglio passare come lo scemo venuto dall'America" fanpage

