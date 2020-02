Beyoncé e Jay-Z restano seduti durante l'inno nazionale al Super Bowl 2020 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Le due star della musica Beyoncé e Jay-Z hanno assistito all'inno nazionale cantato da Demi Lovato Al Super Bowl 2020 senza alzarsi dal proprio posto, come dimostrano delle immagini diffuse sul web. durante il Super Bowl 2020 Beyoncé e Jay-Z erano tra il pubblico e hanno assistito all'inno nazionale cantato da Demi Lovato restando seduti al loro posto mentre il resto del pubblico si è alzato in piedi come da tradizione. La Super star internazionale e suo marito erano con la figlia Blu Ivy tra il pubblico dell'evento all'Hard Rock Stadium di Miami, ma non hanno imitato il resto del pubblico nell'alzarsi durante l'inno nazionale. L'interpretazione entusiasmante di Demi Lovato ha emozionato tutto lo stadio tranne, a quanto pare, la coppia Superstar della musica internazionale. Il video, che è stato diffuso online ... movieplayer

