Bafta 2020, i vincitori sono «1917», Joquin Phoenix e... (Di lunedì 3 febbraio 2020) I Bafta 2020, i premi dell'accademia britannica del cinema e della televisione, verranno ricordati non solo per I film e gli artisti premiati, ma anche per essersi svolti in uno dei fine settimana più difficili della recente storia inglese. Appena due giorni dopo l'ufficializzazione della Brexit, e praticamente contemporanei all'ennesimo atto terroristico che ha funestato Londra. Bafta 2020, una triste atmosfera Nel primo pomeriggio, infatti, mentre le star si preparavano a indossare smoking e abiti da sera griffati per solcare il red carpet alla Royal Albert Hall, nel ben più proletario quartiere di Streatham il diciannovenne Sudesh Amman accoltellava i passanti, ferendone tre di cui uno molto gravemente. Inseguito e circondato dalla polizia, il giovane è stato colpito a morte dai proiettili delle forze dell'ordine, dopo essersi rifiutato di gettare il coltello. Tutti i particolari in ... gqitalia

