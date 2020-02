Primera Division, Leganés-Real Sociedad: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 2 febbraio 2020) Primera Division, Leganés-Real Sociedad: probabili formazioni, pronostico e quote Leganés-Real Sociedad sarà uno dei match della 22esima giornata di Primera Division. Fischio d’inizio previsto domenica 2 febbraio alle ore 12:00 all’Estadio Municipal de Butarque di Leganés. Il Leganés è penultimo in classifica a 15 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro l’Atlético Madrid per 0-0. Continua la scalata dei pepineros, ai quali però servono più vittorie per uscire dalla zona rossa.Segui Termometro Politico su Google News La Real Sociedad è in sesta posizione in classifica a 34 punti e nell’ultima sfida ha vinto in casa contro il Maiorca per 3-0. Sente profumo di Champions la ErReala, autrice fin qui di una buonissima campagna e con obiettivi europei più che chiari. Questa è un’occasione importante per conquistare altri ... termometropolitico

ftg_soccer : GOAL! Walter Ferreti in Nicaragua Primera Division Walter Ferreti 4-0 Juventus Managua - ftg_soccer : GOAL! Walter Ferreti in Nicaragua Primera Division Walter Ferreti 3-0 Juventus Managua - ftg_soccer : GOAL! Walter Ferreti in Nicaragua Primera Division Walter Ferreti 2-0 Juventus Managua -