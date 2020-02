Medici aggrediti in sala operatoria: identificate tre persone (Di domenica 2 febbraio 2020) Maria Girardi Il brutale episodio di violenza ha interrotto un delicato intervento chirurgico e messo a repentaglio la vita del paziente Ennesimo episodio di violenza nei confronti del personale sanitario della Asl di Brindisi. Sono stati identificati i tre soggetti che nella serata di giovedì 30 gennaio hanno fatto irruzione nella sala operatoria del reparto di Chirurgia vascolare, al quinto piano dell'ospedale Perrino. I Medici, impegnati in un delicato intervento su un aneurisma dell'aorta, sono stati brutalmente aggrediti. I responsabili di questo deprecabile episodio, che tra l'altro ha messo a serio rischio la vita dell'ammalato, sono tre parenti di un altro degente ricoverato presso lo stesso nosocomio. Gli stessi, dopo aver strattonato e minacciato il medico di turno al reparto e preteso la presenza del primario, si sono diretti con furia nella sala operatoria, ... ilgiornale

AssoprofSumai : @antonio_magi (#sumai): “Aggrediti, insultati, ritenuti responsabili di ogni disservizio del #Ssn ma chiamati a com… - zazoomblog : Aggrediti medici in sala operatoria: persone volevano consulto per un parente - #Aggrediti #medici #operatoria: - zazoomnews : Aggrediti medici in sala operatoria: persone volevano consulto per un parente - #Aggrediti #medici #operatoria: -