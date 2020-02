Matteo Renzi “Giuseppe Conte non sarà mai il nostro leader, fino al 2023 poi ognuno per la propria strada” e medita l’appoggio esterno al governo (Di domenica 2 febbraio 2020) E’ arrivato il tempo della prima assemblea nazionale di Italia Viva. L’assemblea si è svolta a Cinecittà a Roma. Ad aprire i lavori il suo fondatore, Matteo Renzi. L’ex Premier ha subito parlato dell’azione di governo che verrà. Il governo Conte deve uscire fuori dall’immobilismo, deve rivoluzionare il paese. Matteo Renzi da anche la ricetta di come si possono fare cose utili al paese. Primo obbiettivo mettere in pratica il piano Italia Shock per sbloccare i cantieri fermi da troppo tempo in Italia. Poi la riduzione delle tasse, l’eliminazione di reddito di cittadinanza e di quota 100. Matteo Renzi non ne vuole sapere di un’alleanza con i 5 stelle e ripete il governo resterà in piedi fino al 2023 poi ognuno dei partiti di coalizione dovrà percorrere la propria strada. Renzi fa una battuta contro Virginia Raggi: “Qua fuori c’è una bellissima ricostruzione di ... baritalianews

HuffPostItalia : Matteo Renzi: 'Partito con Pd, M5s e LeU? Noi saremo dall'altra parte' - fattoquotidiano : CHI SALE E CHI SCENDE Matteo Salvini nelle vesti di astro discendente e Matteo Renzi nel ruolo dell’irrilevante… - giornalettismo : Matteo #Renzi ha citato in tribunale @salvosottile per il suo tweet di solidarietà nei confronti di… -