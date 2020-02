Londra, aggredisce i passanti con un coltello. La polizia: «È terrorismo» – Le immagini (Di domenica 2 febbraio 2020) Un uomo ha accoltellato più persone a Londra prima di essere ucciso dalle forze dell’ordine che hanno parlato di «atto di terrorismo». L’uomo è stato ucciso dal fuoco di agenti di polizia nella zona di Streatham, a sud della capitale britannica, dopo aver accoltellato e ferito alcune persone, riferisce Scotland Yard. A man who stabbed at least three people in a terrorist attack in south London on Sunday afternoon has been shot dead by armed officers. #terrorism #Streatham pic.twitter.com/a28vswfuls— Police Professional (@PoliceP) February 2, 2020 A differenze di altri attacchi analoghi recenti, l’ultimo da parte di un militante jihadista vicino a London Bridge a fine 2019, questa volta l’episodio è avvenuto in un’area periferica della città, ma comunque affollata. Per l’esattezza nella principale strada dei negozi del quartiere, ... open.online

