LIVE Ciclocross, Mondiali 2020 in DIRETTA: van der Poel stacca tutti al primo giro (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.51 Tom Pidocock sta facendo una gara davvero eccellente, mentre ora Sweeck e Van Aert sembrano faticare un po’. 14.50 33″ per Van der Poel su Aerts. Il neerlandese sta andando come un treno. 14.48 Laurens Sweeck, Pidcock e Van Aert si sono avvicinati a Vanthourenhout e Iserbyt. 14.47 Toon Aerts ora si trova a 16″. 14.46 Van der Poel spinge fortissimo sui lunghi rettilinei del circuito. 14.45 Van der Poel ha 12″ su Aerts che sta per essere ripreso da Iserbyt. Van Aert passa a 27″. 14.44 Samparisi 29esimo al momento, Cominelli 32esimo. 14.43 Van Aert occupa la sesta posizione e Van der Poel allunga su Aerts. 14.42 Aerts a cinque metri da Van der Poel. 14.41 Fa un po’ di fatica anche Aerts a tenere la ruota di Mathieu van der Poel. 14.40 In terza e quarta posizione Iserbyt e Michael Vanthourenhout. 14.39 ... oasport

