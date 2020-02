L'art director di Battlefield V e Mirror's Edge Catalyst lascia Electronic Arts e si unisce al team di Retro Studios (Di domenica 2 febbraio 2020) Jhony Ljungstedt, l'art director dietro Mirror's Edge: Catalyst e Battlefield V, ha annunciato oggi di aver lasciato DICE, il team di sviluppo di Electronic Arts, per unirsi a Retro Studios di Nintendo.L'artista ce l'ha fatto sapere tramite un comunicato su Linkedin che vi riportiamo qui di seguito:"Oggi è il mio ultimo giorno di lavoro presso DICE ed è con sentimenti contrastanti che lascio qualcosa che è stato parte della mia vita per così tanto tempo. È stata una grande esperienza e mi sento privilegiato nell'aver avuto la possibilità di lavorare con tutti i talenti di DICE, mi mancherete molto...ora sono pronto per un nuovo capitolo della mia vita e non vedo l'ora di viverla con Retro Studios.".Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : L'art director di #BattlefieldV lascia #EADice e si unisce al team di #RetroStudios...lavorerà a #MetroidPrime4? - Nextplayer81 : Retro Studios: un veterano Art director di Dice, si unisce allo sviluppo di Metroid Prime 4. - infoitscienza : Metroid Prime 4: l'art director di Battlefield 5 e Mirror's Edge passa a Retro Studios -