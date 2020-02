Juve, Paratici su Emre Can: «Non aveva le caratteristiche per il nostro gioco» (Di domenica 2 febbraio 2020) Juve, Paratici parla di Emre Can: «Rimane un grande giocatore, non aveva le caratteristiche per il nostro tipo di gioco» La Juve ha salutato Emre Can in questa sessione di mercato. Nel pre partita della gara contro la Fiorentina il dirigente bianconero Fabio Paratici ha parlato proprio del tedesco: «E’ un giocatore importante a livello europeo, da noi l’anno scorso ha fatto bene. Questa stagione per il tipo di gioco non aveva le caratteristiche, ma rimane un grande giocatore e lo testimonia la cifra spesa dal Dortmund». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

