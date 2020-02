IVA ZANICCHI/ “Alberto Sordi? Io ero ubriaca, mi sbatte sul letto e..." (Domenica In) (Di domenica 2 febbraio 2020) Iva ZANICCHI ospite della puntata di Domenica in di oggi. Il suo divertente ricordo di Alberto Sordi e le sue parole nel talk su Sanremo 2020 su Junior Cally ilsussidiario

zolu67 : RT @amaricord: 'Quando vedo un cinese me la do a gambe' dice Iva Zanicchi su Rai1 parlando del coronavirus mentre Mara la ascolta divertita… - tranviadeseo : RT @amaricord: 'Quando vedo un cinese me la do a gambe' dice Iva Zanicchi su Rai1 parlando del coronavirus mentre Mara la ascolta divertita… - holdhvim : RT @amaricord: 'Quando vedo un cinese me la do a gambe' dice Iva Zanicchi su Rai1 parlando del coronavirus mentre Mara la ascolta divertita… -