Iniziate le riprese di “Qui rido io”, Toni Servillo sarà l’attore e commediografo Eduardo Scarpetta (Di domenica 2 febbraio 2020) Iniziate le riprese di "Qui rido io", diretto dal maestro Mario Martone. Toni Servillo sarà l'attore e commediografo Eduardo Scarpetta. Nel cast anche Maria Nazionale, Cristiana Dell'Anna, AnTonia Truppo, Eduardo Scarpetta, Paolo Pierobon, Lino Musella, Roberto De Francesco, Gianfelice Imparato e Iaia Forte. Le riprese del film si svolgono in questi giorni al Teatro Valle, storico teatro romano in cui nel 1889 debuttò Miseria e Nobiltà. Dopo una prima parte a Roma, il set si sposterà a Napoli. fanpage

