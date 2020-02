Incidenti in Montagna: escursionista altoatesino muore in Trentino (Di domenica 2 febbraio 2020) Incidente sulle montagne del Trentino: un escursionista altoatesino è morto dopo essere precipitato per circa 300 metri lungo un canalone ghiacciato. E’ accaduto al punto di attacco della “Ferrata delle Aquile” nella zona della Paganella. Il 33enne è stato individuato alla base del canalone: sul posto è stato verricellato il tecnico dell’elisoccorso con il medico, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.L'articolo Incidenti in Montagna: escursionista altoatesino muore in Trentino Meteo Web. meteoweb.eu

AgenziaOpinione : sat trento * incidenti e malori in montagna: « quando chiamare il 112, come comportarsi in attesa dei soccorsi »… - secolotrentino : Incidenti e malori in montagna: cosa fare, quando chiamare il 112, il convegno SAT - zazoomnews : Incidenti in montagna: sciatore in gravi condizioni dopo una caduta in Valtellina - #Incidenti #montagna:… -