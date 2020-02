Gruppo Più Europa sull’ordinanza del sindaco Festa: “Buona la prima” (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma del Gruppo Più Europa Avellino. La nota – “A volte bisogna essere impopolari per non essere antipopolari”: quest’affermazione ripetuta spesso da Marco Pannella ci ha sempre convinti per cui non possiamo che apprezzare il fatto che il sindaco Festa, richiamando il nostro simpatico invito, abbia tirato la testa fuori dalla sabbia sfidando l’impopolarità per qualche misura non gradita ad alcune categorie di cittadini. Ci riserviamo di commentare le specifiche dell’ordinanza perché crediamo spetti ai “tecnici“, ma di sicuro possiamo affermare che, a nostro avviso, il suo contenuto è un ottimo punto di inizio per un regolamento comunale. Resta forte, però, la necessità di affrontare il problema con l’ “approccio Priolo“, ... anteprima24

AndreaOrlandosp : Un’altra buona notizia dall’Emilia,per la prima volta nella storia in un grande gruppo consiliare regionale le donn… - GruppoCDP : Questa è la storia di Svas Biosana, azienda nata nel 1972 a Somma Vesuviana, con 500 occupati, #investimenti in ric… - gldmvknae : RT @_chimochi_: Anche oggi voglio ripetere e urlare al mondo quanto io sia felice di seguire degli artisti come i Bangtan, il gruppo più ve… -