Fiorentina, Pradè: «Mercato? Commisso ha fatto qualcosa di incredibile» (Di domenica 2 febbraio 2020) Fiorentina, Pradè commenta il Mercato appena concluso: «Commisso ha fatto qualcosa di incredibile, spendendo 80 milioni» Ai microfoni di Dazn è intervenuto Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina. Il dirigente ha commentato il Mercato viola appena concluso: «Abbiamo preso sia per il presente sia per il futuro, come Kouame e Amrabat. Vogliamo costruire mattone su mattone per diventare una squadra competitiva. Commisso ha fatto qualcosa di incredibile versando 80 milioni, speriamo di ripagarlo con risultati e crescita. Rinnovi? Abbiamo però portato avanti, facendo già quasi tutto. L’altro contratto per cui sedersi, che è ancora lungo ma va toccato, è quello di Vlahovic». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

