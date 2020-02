Dramma all’alba, uomo travolto e ucciso in strada: pirata si costituisce (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – travolto e ucciso mentre camminava in strada. Tragedia in mattinata a Ischia dove un uomo di 60 anni, Angelo Scaccino, è deceduto, poco dopo le 7, in località Fango. L’uomo alla guida della vettura, una Fiat Grande Punto, è inizialmente fuggito via senza prestare soccorso, poi dopo qualche ora si è costituito alla stazione dei Carabinieri. Ha 18 anni. La salma è stata posta sotto sequestro dal pm di turno e sono state acquisite le immagini di alcune videocamere di sorveglianza presenti nella zona. La vettura del tragico investimento era stata ritrovata poco prima che il ragazzo si costituisse. L'articolo Dramma all’alba, uomo travolto e ucciso in strada: pirata si costituisce proviene da Anteprima24.it. anteprima24

