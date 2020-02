Coronavirus: isolato allo Spallanzani grazie ad un team femminile (Di domenica 2 febbraio 2020) Dopo il ricovero all’ospedale Spallanzani degli unici due casi di Coronavirus in Italia, quest’ultimo è stato isolato grazie ad un team femminile. Il passo è fondamentale per lo sviluppo di terapie e di un possibile vaccino. Coronavirus isolato allo Spallanzani da un team femminile A rendere nota la composizione della squadra che ha portato a termine l’isolamento è stato lo stesso Ministro della Salute: “Sono state tre donne. E’ bello che lo siano“. Si tratta della dottoressa Maria Rosaria Capobianchi, a capo del Laboratorio di Virologia dell’ospedale, della giovane ricercatrice Francesca Colavita e della responsabile dell’unità dei virus emergenti Concetta Castilletti. La prima lavora nella struttura romanda dal 2000 e ha dato un grande contributo a fronteggiare le emergenze infettivologiche in ambito nazionale. La seconda lavora in ... notizie

lauraboldrini : Il ministro Speranza ha annunciato che “il #coronavirus è stato isolato” L’Italia è il primo Paese in Europa, un r… - GiuseppeConteIT : Italia tra i primi Paesi al mondo ad aver isolato il #coronavirus. Una notizia importantissima per lo sviluppo dell… - SkyTG24 : Isolato il Coronavirus a Roma, è il primo Paese in Europa -