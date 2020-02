Coronavirus, gli italiani da Wuhan saranno ospitati alla Cecchignola: per loro vietati gli abbracci (Di domenica 2 febbraio 2020) E’ tutto pronto per il rimpatrio degli italiani da Wuhan. I nostri connazionali arriveranno a Roma nella mattinata di lunedì 3 febbraio. ROMA – Roma si prepara per il rimpatrio degli italiani da Wuhan. I nostri connazionali sono attesi all’aeroporto di Pratica di Mare nelle prime ore di lunedì 3 febbraio 2020 con un volo dell’Aeronautica e successivamente saranno trasferiti, in massima sicurezza, alla Cecchignola. Dove e quando arrivano gli italiani di Wuhan Massima sicurezza per l’arrivo degli italiani in arrivo da Wuhan. L’atterraggio del velivolo dell’Aeronautica è previsto alle 8:15 di lunedì 3 febbraio 2020 a Pratica di Mare, aeroporto militare che si prepara ad accogliere i 67 nostri connazionali che negli ultimi giorni in Cina hanno trascorso tutto il tempo in albergo per evitare un eventuale contagio. “Basta che ci ... newsmondo

