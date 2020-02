Coronavirus, da Wuhan a Enna: la storia del 26enne siciliano in «quarantena volontaria» (Di domenica 2 febbraio 2020) È arrivato da Wuhan e Enna, passando per ViEnna e in questo modo, racconta, è riuscito, suo malgrado, a «evitare i controlli». «Sono stato io – dice il 26enne Domenico a il Fatto Quotidiano – a chiedere di essere visitato una volta atterrato a Fiumicino e mi hanno portato nel pronto soccorso dell’aeroporto». Estendere i controlli per il Coronavirus anche agli scali intermedi fa parte del piano del governo per cui presto non dovrebbe più essere possibile per i passeggeri provenienti dalla Cina eludere le procedure di analisi. Domenico è arrivato il 30 gEnnaio, un giorno prima che venisse dichiarato in Italia lo stato di emergenza. «Dal pronto soccorso aeroportuale sono uscito senza alcun certificato, solo con qualche raccomandazione, cercavo di dire loro che il quartiere vicino a quello in cui abitavo era stato messo in quarantena, che non ho fatto alcuna ... open.online

SkyTG24 : La costruzione in tempi record dell'ospedale di #Wuhan, epicentro dell'epidemia di #coronavirus, riassunta in 2 min… - Rinaldi_euro : Perretta: Coronavirus, solo a gennaio sbarcati a Roma 2mila cinesi da Wuhan. Colossale dormita della Raggi. |… - ItalianAirForce : #Coronavirus: aeroporto Pratica di Mare tutto pronto per accogliere italiani di rientro da Wuhan con KC-767A… -