Che tempo che fa, puntata 2 febbraio 2020: ospiti e anticipazioni (Di domenica 2 febbraio 2020) Oggi, domenica 2 febbraio, alle ore 21.00 su Rai2 torna l’appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Lo show è preceduto alle ore 19.40 da Che tempo Che Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo. Ospite in esclusiva della puntata, la grande eccellenza italiana Fabiola Gianotti, riconfermata a novembre alla direzione del CERN per un secondo mandato dopo essere stata nel 2016 la prima donna alla guida dell’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare. Già capo progetto dell’esperimento Atlas, nel 2012, annunciò la scoperta di una particella compatibile con quella del Bosone di Higgs. In quell’anno il Time la inserì quinta nella classifica delle “Persone dell’anno”, mentre Forbes in quella delle donne più influenti del mondo nel 2013 e nel 2017. Nel 2014 è stata ... blogo

