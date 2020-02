Ascolti TV | Sabato 1 febbraio 2020. C’è Posta per Te al 29.9%, Wonder 17.6% (Di domenica 2 febbraio 2020) Maria De Filippi Su Rai1 Wonder ha conquistato 3.933.000 spettatori pari al 17.6% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.817.000 spettatori pari al 29.9% di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da 1.274.000 spettatori (5.4%). Su Italia 1 Minions ha intrattenuto 1.251.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Lazzaro Felice ha raccolto davanti al video 1.015.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Pari e Dispari totalizza un a.m. di 771.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 Virus Letale ha registrato .000 spettatori con uno share del % nel primo episodio e .000 spettatori con il % nel secondo episodio. Su Tv8 Un Natale con Amore ha raccolto 321.000 spettatori con l’1.4%. Su Nove Clandestino ha raccolto 236.000 spettatori e l’1.3% di share. Access Prime Time Su Rai 1 I Soliti Ignoti sigla il % con .000 spettatori. Su Canale 5 ... davidemaggio

