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Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 13 | 30

Viabilità DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 13:30 (Di sabato 1 febbraio 2020) Viabilità DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E APPIA; ALTRI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI LUNGO ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA, SULLA NOMENTANA NEI PRESSI DI COLLEVERDE, E SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA: SUI TRATTI INTERESSATI SI PROCEDE A RILENTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA PROVINCIALE 147 BRACCIANESE SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA, TRA I COMUNI DI VEJANO E BARBARANO RomaNO: SUL TRATTO INTERESSATO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI ... romadailynews
  • Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 12 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER L’APPIA FINO ALLA TUSCOLANA; ALTRI RALLENTAMENTI, QUI DOVUTI AL TRAFFICO, SONO PRESENTI LUNGO ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA ...

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE LUNGO ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI, SULLA NOMENTANA TRA MENTANA E COLLEVERDE, E SEMPRE NEI ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 10 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI; RESTANDO NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA, TRA PANTANO E LA BORGHESIANA ANCHE QUI NEI ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 09 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE LA CIRCOLazioNE E’ NELLA NORMA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA PROVINCIALE 147 BRACCIANESE SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA; GLI INTERVENTI SI SVOLGONO TRA I ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 08 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’; RIGUARDO AI CANTIERI ATTIVI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DI VIA PINETA SACCHETTI; RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI, SULLA STRADA PROVINCIALE 147 ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 07 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’; RIGUARDO AI CANTIERI ATTIVI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DI VIA PINETA SACCHETTI; RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI, A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 20 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 20 : 30 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SULLA PONTINA TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E SPINACETO PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE POMEZIA SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO LAZIALE E VELLETRI SULLA VIA DEL MARE CODE NEI PRESSI DI PAVONA E DI POMEZIA IN ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 19 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 19 : 45 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 19.35 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-NAPOLI L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma E’ STATO RIMOSSO CODE SULLA PONTINA TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E SPINACETO PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE POMEZIA CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE SULLA NETTUNENSE TRA VIA VALLELLATA E VIA DEL COMMERCIO IN DIREZIONE ANZIO SEMPRE ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 19 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 19 : 15 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 19.05 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma E CODE PER CURIOSI IN CARREGGIATA OPPOSTA SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA LAURENTINA E PONTINA IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA CODE SULLA PONTINA TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E SPINACETO ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 18 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 18 : 45 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 18.35 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma E CODE PER CURIOSI IN CARREGGIATA OPPOSTA SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA SULLA CASILINA CODE NEI PRESSI DI SAN CESAREO, VALMONTONE E OSTERIA DELLA FONTANA CODE ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 18 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 18 : 15 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 18.05 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA SULLA CASILINA CODE NEI PRESSI DI SAN CESAREO, VALMONTONE E OSTERIA DELLA FONTANA CODE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE IN DIREZIONE Roma CODE SULLA TIBURTINA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 17 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 17 : 45 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 17.35 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA SULLA CASILINA CODE NEI PRESSI DI SAN CESAREO, VALMONTONE E OSTERIA DELLA FONTANA CODE SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DI BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI CODE SULLA NETTUNENSE TRA VIA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 17 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 17 : 15 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 17.05 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA SULLA CASILINA CODE NEI PRESSI DI SAN CESAREO, VALMONTONE E OSTERIA DELLA FONTANA CODE SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DI BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI CODE SULLA NETTUNENSE TRA VIA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 16 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 16 : 30 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASILINA TRA SANT’ANTONIO E LA FORCELLA NEI PRESSI DI FROSINONE CODE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE ANCHE QUI PER INCIDENTE IN ...

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 15 : 30 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASILINA TRA SANT’ANTONIO E LA FORCELLA NEI PRESSI DI FROSINONE CODE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE ANCHE QUI PER INCIDENTE IN ...

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