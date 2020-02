Va bene, viaggio contromano: spero che la Renèe Zellweger di “Judy”non vinca l’Oscar (Di sabato 1 febbraio 2020) Va bene, viaggio contromano: spero che la Renèe Zellweger di “Judy” non vinca l’Oscar. Lo spero nonostante il suo Golden Globe e contro ogni pronostico. Non puoi portarti dietro le “faccette”(o smorfiette, chiamatele come volete) di Bridget Jones, se interpreti Judy Garland. spero che non resti inascoltato l’appello di Stephen King, che a sorpresa si è pronunciato contro gli Academy Awards “truccati a favore dei bianchi”. Tra le candidate 2020 c’è una sola attrice afroamericana, la Cynthia Erivo di “Harriet”. Incarna una formidabile combattente per i diritti civili, Harriet Tubman, ed è straordinaria. È un Oscar che farebbe giustizia, da molti punti di vista. Ma non ci conto. A furor di stampa, Renée ha già in tasca la statuetta, non solo perché Judy ... huffingtonpost

