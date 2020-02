Torna al cinema Il dottor Stranamore di Kubrick in versione restaurata (Di sabato 1 febbraio 2020) Evento imperdibile per tutti gli amanti del cinema di Stanley Kubrick e del grande Peter Sellers. Il capolavoro del 1964 Il dottor Stranamore tornerà al cinema per due giorni nel mese di febbraio. Vedere un film di Stanley Kubrick è sempre una gioia per gli occhi sopratutto quando si ha l’occasione di vederlo sul grande … L'articolo Torna al cinema Il dottor Stranamore di Kubrick in versione restaurata proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Maicuntent96 : Jude law in spiaggia che torna in the new pope è una delle scene più belle della storia del cinema. Che cazzo di genio Sorrentino - intoscana : Oggi torna a Firenze al Cinema @QDCompagnia l'appuntamento con il primo Film Festival fiorentino interamente dedica… - dark_selly : Il 6 torna al cinema Parasite. Sperando sia in zona ho intenzione di fare la giornata al cinema e guardare 1917 e P… -