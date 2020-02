Telefonate sospette Eni: allarme ai clienti, la vicenda (Di sabato 1 febbraio 2020) Telefonate sospette Eni: allarme ai clienti, la vicenda L’Eni sta conducendo in questi giorni una capillare campagna di informazione presso i propri clienti a proposito del rischio di essere truffati da malintenzionati che, indebitamente, dicono di lavorare per l’azienda proponendo cambiamenti al piano tariffario. Ecco a cosa devono stare attenti i consumatori. Eni: l’avvertimento dell’azienda L’Eni ha raggiunto i suoi clienti tramite mail per avvertirli dei rischi legati a una truffa organizzata da malviventi che millantano di essere dipendenti del servizio clienti dell’azienda. Nel testo del messaggio inviato si descrive, appunto, come “in questo periodo stiamo ricevendo numerose segnalazioni da parte di nostri clienti che dichiarano di essere stati contattati telefonicamente da soggetti che si spacciano per operatori di Eni gas e luce ma che propongono offerte di altri ... termometropolitico

Adoc_piemonte : Eni gas e luce ha lanciato una campagna mediatica per informare i clienti su false telefonate a nome della società… - gapetv : RT @ilSalvagenteit: #Eni ai suoi clienti: attenzione alle telefonate sospette - ilSalvagenteit : #Eni ai suoi clienti: attenzione alle telefonate sospette -