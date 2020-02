Sanremo 2020 | Piero Pelù fa un’ammissione | “Sarò molto impegnato”

Quanto guadagna Diletta Leotta a Sanremo 2020 : stipendio e cachet : Quanto guadagna Diletta Leotta a Sanremo 2020: stipendio e cachet Anche Diletta Leotta tra le conduttrici che affiancheranno Amadeus sul palco del Festival Sanremo 2020. Chi è uno dei volti più noti del momento, soprattutto tra gli appassionati di sport e gli utenti dei social network? Diletta Leotta: tra le co-conduttrici di Sanremo 2020 Ben 10 le donne che saliranno sul palco di Sanremo 2020. Da Antonella Clerici a Monica Bellucci, ...

Irene Grandi a Sanremo 2020 : Irene Grandi C’è anche Irene Grandi tra i big del Festival di Sanremo 2020. Un ritorno importante all’Ariston. Sul palco più ambito della musica italiana, la grintosa cantante toscana coronerà i suoi primi 25 anni di carriera con un brano firmato da Vasco Rossi, Finalmente io. Irene Grandi: età e carriera Irene Grandi nasce a Firenze il 6 dicembre 1969. Dopo gli studi al Liceo scientifico, entra mondo dello spettacolo esibendosi con ...

Chi è Aeham Ahmad - il pianista siriano che accompagna Elodie a Sanremo 2020 : Tra gli ospiti di Sanremo 2020, nella serata dei duetti ci sarà il pianista siriano Aeham Ahmad, che dovrà accompagnare Elodie suonando il brano "Adesso tu" di Eros Ramazzotti. Il nome di Ahmad è diventato noto per il messaggio di pace che le sue esibizioni hanno diffuso in tutto il mondo, non a caso è conosciuto per essere il pianista che ha suonato sotto i bombardamenti, durante la guerra civile in Siria.Continua a leggere

Leo Gassman - il cantante figlio d’arte : da X Factor a Sanremo 2020 : Tra le Nuove Proposte di Sanremo 2020 c'è un nome diventato notissimo, quello di Leo Gassman. Il figlio del noto attore, Alessandro Gassman, ha partecipato già come concorrente alla dodicesima edizione di X Factor dove è arrivato ad un passo dalla finale. Superate le finali di Sanremo Giovani si è aggiudicato uno degli otto posti previsti per il palco sanremese, dove si esibirà cantando un brano dal titolo "Vai bene così".Continua a leggere

Chi è Tecla Insolia - cantante tra le Nuove Proposte a Sanremo 2020 : Tra le Nuove Proposte della 70esima edizione del Festival di Sanremo c'è una giovanissima aspirante cantante di nome Tecla Insolia. La sedicenne originaria di Varese dopo aver partecipato alle selezioni di Sanremo Giovani approderà sul palco dell'Ariston portando un brano molto significativo, dal titolo "8 Marzo" che è, ovviamente, dedicato alle donne.Continua a leggere

Sanremo 2020 - Anastasio svela : “Rosso di Rabbia? Un capitolo di una storia” : Anastasio del Festival di Sanremo 2020 fa una rivelazione su Rosso di Rabbia e svela un retroscena Partito ufficialmente il countdown per Sanremo 2020 in programma dal 4 all’8 febbraio e anche i bookmaker scaldano i motori. Tra i 24 Big di Sanremo in gara ci sarà anche Anastasio. Il vincitore di X Factor 2018 è sul podio dei preferiti insieme ad Alberto Urso, vincitore di Amici 18 e Giordana Angi, sempre di Amici. Intervistato da Tv ...

«Tiziano ha scelto di dedicare la sua partecipazione a Sanremo alla città che l'ha visto nascere, sperare e sognare. E quei sogni diventano oggi una speranza in più per chi lotta ogni giorno sotto quello stesso cielo. Siamo tutte strutture della ...

Brani Sanremo 2020 - Marco Masini canta Il confronto : il testo : Marco Masini sta per ritornare sul prestigioso palco del Festival di Sanremo. L’edizione numero 70 è, per il cantante, la nona volta al Teatro Ariston. Marco Masini è uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano e la sua presenza a Sanremo 2020 ha davvero scatenato i suoi tanti fan. C’è da ricordare pure che durante le sue precedenti partecipazioni al Festival della Canzone Italiana, Masini è riuscito a conquistare due ...

Sanremo 2020 : le gaffe più clamorose della storia del Festival : Ormai è cosa nota: non è Sanremo senza almeno una polemica che anticipa il Festival. Ed anche questo anno, a pochi giorni dall’inizio ci ha pensato lo stesso conduttore, Amadeus, che ha dovuto affrontare lo tsunami di polemiche generato prima dalle sue parole su Francesca Sofia Novello, ritenute inopportune e di stampo sessista, poi per la vicenda Junior Cally. Nel corso degli anni, ci sono stati altri momenti imbarazzanti che hanno segnato la ...

Sanremo 2020 - Francesco Gabbani : “Voglio far riflettere tutti” : Francesco Gabbani a Sanremo 2020 su “Viceversa” rivela: “Voglio portare tutti a riflettere” Il sipario sulla 70esima edizione del Festival di Sanremo, per la prima volta condotto da Amadeus, si alzerà tra pochi giorni ed i 24 cantanti in gara, pronti e carichi, hanno rilasciato delle brevi interviste su Tv Sorrisi e Canzoni in cui hanno parlato del loro brano rivelando aneddoti e curiosità e tra questi ovviamente ...

Fiorello è pronto per Sanremo 2020 : che cosa farà - ci sarà tutte le sere? Amadeus risponde : Fiorello è arrivato a Sanremo! E questa già è la prima notizia e chiaramente c’è grande attesa di sapere che cosa farà, di chi parlerà, quali saranno i numeri che lo vedranno protagonista in questa edizione del Festival condotto da Amadeus. Purtroppo però possiamo svelarvi davvero poco. A spiegare come stanno le cose è stato lo stesso direttore artistico di Sanremo 2020, anche nella puntata di Porta a Porta andata in onda giovedì sera. ...

Sanremo 2020 - Tosca in gara con Ho amato tutto. «Polemiche su sessismo e Junior Cally? Pensiamo a tette e culi in tv ogni giorno» : Tosca partecipa nella categoria big della settantesima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Ho amato tutto, scritta e arrangiata da Pietro Cantarelli. «Voglio portare idealmente su...

Sanremo 2020 : le canzoni delle donne in gara : Durante questa edizione del Festival di Sanremo parteciperanno in numerose le donne. Dopo queste settimane di polemiche prima dell’inizio del Festival, si può affermare che i testi delle cantante in gara si faranno certamente sentire. Sanremo 2020: le canzoni delle donne in gara Tornerà sul palco dopo tantissimi anni Rita Pavone, con la sua “Niente (resilienza 74)“; ecco le parole che la cantate ha usato per descrivere il suo ...

Sanremo 2020 - programma e resoconto delle serate : La 70esima edizione del Festival di Sanremo si svolge dal 4 all’8 febbraio 2020, con un fitto programma ricco di sorprese e di grandi ritorno. Ancora una volta il palco dell’Ariston accoglie decine di grandi nomi della musica italiana e internazionale e regala uno spettacolo sorprendente, nel corso delle cinque serate che attirano milioni di telespettatori al piccolo schermo. Prima di scoprire cosa ci attende, ripercorriamo i momenti ...