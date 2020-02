Riccardo Guarnieri ha sempre mentito | Matrimonio comandato a Uomini e Donne (Di sabato 1 febbraio 2020) Riccardo Guarnieri ha sempre mentito: mentre Ida Platano è scoppiata in lacrime durante l’ultima registrazione del trono over, Riccardo, dopo Uomini e Donne, si è dato allo spettacolo e ha messo da parte il Matrimonio. Durante l’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, c’è stato il grande (e forse non troppo inatteso) ritorno … L'articolo Riccardo Guarnieri ha sempre mentito Matrimonio comandato a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

