Poco preparati, troppo ansiosi e spesso rassegnati. Come viviamo i colloqui di lavoro – Lo studio (Di sabato 1 febbraio 2020) Trovare un lavoro, e poi un altro e un altro ancora. I colloqui sono una costante nella vita, soprattutto vista la precarietà degli impieghi e la velocità con cui si è spesso costretti a cercare un lavoro nuovo. Eppure, Come rivela uno studio realizzato dall’Osservatorio Jobiri su un campione di circa mille giovani (953) tra 18-29 anni, la maggior parte di loro si affacciano ai colloqui con ansia e, nei peggiori di casi, con rassegnazione. Ansia, confusione e rassegnazione. Ma anche scarsa preparazione Preparazione insufficiente e molta ansia da prestazione, tanto che il 73% degli intervistati dice di vivere in modo stressante ogni colloquio. Due terzi invece – circa il 68% – entrano in uno stato confusionale, mentre in un terzo dei casi il sentimento predominante è la rassegnazione. Complice però anche una scarsa preparazione. La maggior parte dei candidati ... open.online

