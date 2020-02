Oroscopo della settimana Simon and the stars dal 3 al 9 febbraio (Di sabato 1 febbraio 2020) Oroscopo settimanale, Simon & the stars: le previsioni da lunedì 3 a domenica 9 febbraio Anche per la prima settimana del mese di febbraio 2020 le previsioni dell’Oroscopo di Simon & the stars le riprendiamo dal suo libro intitolato “L’Oroscopo 2020, il giro dell’anno in 12 segni”, rivelando piccole informazioni per ciascun segno dello zodiaco. Le previsioni dell’Oroscopo di Simon and the stars della settimana prossima dicono che la giornata di sabato 8 per i nati Ariete sarà perfetta se si vuole pensare ad avere un figlio, mentre domenica prossima i nati sotto il segno zodiacale del Toro dovranno riorganizzarsi in casa. Martedì i Gemelli dovranno cercare un po’ di tranquillità, mentre l’8 è previsto un chiarimento. Per il Cancro, invece, la giornata di giovedì 6 febbraio sarà buona per inoltrare un curriculum o fare una ... lanostratv

