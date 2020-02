Napoli-Barcellona, scontro sul caro-curve: «Colleghi politici, regaliamo i nostri biglietti omaggio» (Di domenica 2 febbraio 2020) Più si avvicina l?evento e più il caro biglietti - specialmente per i posti popolari come le curve a 70 euro per la sfida tra Napoli e Barcellona al San Paolo - fa discutere e... ilmattino

sscnapoli : ?? #NapoliBarcellona, biglietti in vendita da domani alle ore 12:00 ???? - Spazio_Napoli : - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Barcellona, Setien: ”Champions? Saremo pronti a lottare!”: Barcellona,… -