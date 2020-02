LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA: Dressen primo sulle nevi di casa, Kilde secondo. Buzzi decimo! Indietro Innerhofer e Casse (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15: Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per il gigante e buona giornata. 13.14: Vittoria per il tedesco Dressen sulla neve di casa di Garmisch, secondo posto per il norvegese Kilde che rilancia le ambizioni di vittoria della Coppa generale, terzo posto per il francese Clarey, sesto il leader di Coppa di Discesa Feuz, decimo il migliore degli italiani Buzzi. 13.12: Errore anche per Scheider che non conclude la sua prova. 13.00: Errore grave di Cazzaniga che chiude a 5”22 dalla vetta 12.48: Non ci sono inserimenti nelle prime posizioni con le ultime discese. Attendiamo gli ultimi due azzurri 12.43: Abbracci e champagne per Peter Fill al traguardo 12.42: Chiude la sua gara a braccia alzate. Applausi per il grande PETER FILL 12.41: E’ partito Peter Fill che saluta tutti. Non è gara vera per l’azzurro che sta andando ... oasport

zazoomnews : LIVE Sci alpino Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA: Dressen primo sulle nevi di casa Kilde secondo. Solo 13mo Innerho… - InterCLAzionale : RT @OA_Sport: LIVE Sport Invernali, DIRETTA 1° febbraio: cancellata la discesa di Rosa Khutor, c’è Dominik Fischnaller nello slittino! http… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA: Dressen primo sulle nevi di casa Kilde secondo. Solo 13mo Innerho… -