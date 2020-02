LIVE Ciclocross, Mondiali U19 femminili in DIRETTA: trionfo per Shirin van Anrooij, azzurre in top-20 (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA GARA U23 MASCHILE DEI Mondiali DI Ciclocross DALLE 13.00 (SABATO 1° FEBBRAIO) CLICCA QUI PER LA GARA FEMMINILE ELITE DEI Mondiali DI Ciclocross DALLE 15.00 (SABATO 1° FEBBRAIO) La nostra DIRETTA si conclude qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime gare. 11.49 Diciannovesima Carlotta Borello, ventesima Nicole Pesse, ventiduesima Lucia Bramati. 11.47 Quarta è Millie Couzens. quinta un’altra olandese, Van Empel. 11.46 Bronzo agli USA: Madigan Munro è terza. 11.45 Ancora Olanda: argento a 53” per Puck Pieterse. 11.44 Arriva al traguardo a braccia alzate: strepitosa Shirin van Anrooij, in testa sin dal primo metro. È lei la campionessa del mondo juniores. 11.41 Gara che si appresta a giungere alla conclusione. 11.39 Le azzurre Borello e Pesse si stanno giocando la diciottesima piazza. 11.38 ... oasport

zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 1° febbraio: sabato di fuoco tra sport invernali Sei Nazioni Mondiali di ciclocross - #Sport… - zazoomblog : LIVE Ciclocross Mondiali U19 femminili in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Ciclocross #Mondiali #femminili - zazoomblog : LIVE Ciclocross Mondiali Elite donne 2020 in DIRETTA: Eva Lechner ed Alice Arzuffi a caccia di un sogno -… -