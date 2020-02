Kate Middleton come Diana: Principessa dei bambini e del popolo (Di sabato 1 febbraio 2020) Va a Kate Middleton, l’onere e l’onore di proseguire quella che era in qualche modo la missione che il popolo aveva affidato a Lady Diana: accudire i bambini e le persone del regno. E sembra proprio che la Duchessa di Cambridge sia destinata a quel dono naturale che tutti abbiamo visto nella madre di Henry e William. Il sorriso gentile e le gesta affettuose della Principessa del popolo che ancora oggi sono cristallizzate negli occhi e nella mente di tutti, sembrano echeggiare nelle azioni della Duchessa di Cambridge. Soltanto di recente infatti, proprio alla moglie del principe William è stato dato, dai fan reali, l’appellativo di Principessa dei bambini. Questo non ci stupisce in realtà, basta vedere le foto di Kate mentre interagisce con i piccoli per ritrovare in quei gesti tutto il bagliore speciale posseduto da Lady Diana. Il suo impegno benefico a sostegno dell’infanzia è più che ... dilei

GossipsVip : #Gossip #Gossips Letizia Ortiz come Kate Middleton: look low cost e >> TUTTO E DI PIU' ORA SU… - starksmagic : RT @msfabiola_: Cosaaaa? Ma io voglio Kate Middleton, Baby George e MegExit Non si fa così!!?? #TheCrown - ZerounoTv : Kate Middleton e Meghan Markle: bellezze reali a confronto -