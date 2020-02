Juventus-Fiorentina streaming e probabili formazioni: dove vederla (Di sabato 1 febbraio 2020) Juventus-Fiorentina: la capolista guidata da Maurizio Sarri sfida i viola di Beppe Iachini nel lunch match della 22ª giornata di Serie A Reduce dal k.o. di Napoli, la Juventus capolista di Maurizio Sarri cerca il pronto riscatto contro la Fiorentina di Beppe Iachini, avversaria allo Stadium nel lunch match della 22ª giornata di Serie A e profondamente rinnovata dalle tante operazioni fatte sul calciomercato invernale. Bianconeri in vetta alla classifica con 51 punti, 3 in più dell’Inter, Fiorentina 13ª a quota 25. Juventus-Fiorentina: la partita si giocherà domenica 02 febbraio 2020 nello scenario dell’Allianz Stadium di Torino, con fischio d’inizio alle ore 12.30. Lazio-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su ... calcionews24

juventusfc : ?3?? a #JuveFiorentina Bianconeri in campo oggi al JTC ?? - juventusfc : #JuveFiorentina è (anche) la storia di un gol che non è solo un gol. E' qualcosa di più. - juventusfc : #Anastasi @Ale_Matri @PauDybala_JR 3?? gol da ricordare in #JuveFiorentina ?? -