In Autostrada contromano, 90enne rischia di essere travolto – VIDEO (Di sabato 1 febbraio 2020) In Autostrada contromano sulla A15. Un distratto automobilista 90enne ha rischiato di provocare un incidente a catena. Per la serie storie vere, fatti incredibili ma realmente accaduti, oggi vi vogliamo raccontare una vicenda avvenuta qualche giorno fa in Toscana. Di filmati di automobili vaganti in Autostrada contromano ne abbiamo viste parecchie. Ogni volta però ci … L'articolo In Autostrada contromano, 90enne rischia di essere travolto – VIDEO proviene da www.inews24.it. inews24

SkyTG24 : Dopo aver percorso in contromano l'autostrada ha messo la freccia e svoltato nel corretto senso di marcia: al 90enn… - MediasetTgcom24 : M. Carrara, contromano in autostrada: patente ritirata e 1000 euro di multa #contromanoinautostrada… - SkyTG24 : Massa Carrara, 90enne contromano in autostrada. VIDEO -