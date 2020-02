Il castello nel cielo, su Netflix in streaming da oggi (Di sabato 1 febbraio 2020) Il castello Nel cielo arriva su Netflix dal 1 febbraio 2020: disponibile in streaming uno dei film della collezione Studio Ghibli, ideato da Hayao Miyazaki, Il castello nel cielo arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di febbraio 2020: sullo schermo uno dei film d'animazione giapponese più noti di Hayao Miyazaki, datato 1986. Un ragazzo di nome Pazu, orfano e apprendista in una miniera, scopre un giorno una misteriosa ragazza che sembra discendere lentamente dal cielo. La ragazza, svenuta, porta al collo uno strano medaglione, fatto di una pietra scintillante. Presto, Pazu scoprirà che tanto l'esercito quanto i pirati sono sulle tracce della giovane Sheeta, la quale sembra avere la chiave d'accesso per la leggendaria città di Laputa, regno incantato che fluttua nel cielo. ... movieplayer

NetflixIT : ?? Il castello nel cielo - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il castello nel cielo, su Netflix in streaming da oggi - teo_acm : @korma75 ? i primi 7 film dello Studio Ghibli sono ora disponibili: ?? Il castello nel cielo ?? Il mio vicino Totoro… -