Genova, accoltella una suora inneggiando a Satana: arrestato (Di sabato 1 febbraio 2020) Genova, accoltella una suora inneggiando a Satana: l’uomo di 57 anni è stato arrestato Un incredibile fatto di cronaca arriva da Genova e ha scosso le ultime ore. Una suora cattolica di circa 30 anni è stata accoltellata in una chiesa di Sestri Ponente. L’aggressione è stata molto pesante è ha costretto la religiosa ad … L'articolo Genova, accoltella una suora inneggiando a Satana: arrestato proviene da www.inews24.it. inews24

