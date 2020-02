Fortnite: Come completare la Sfida Danza sulla cima del Monte H7, Monte F8 e Monte Kay (Di sabato 1 febbraio 2020) Se giocate a Fortnite ed avete completato il Pass Battaglia della Stagione 1, sicuramente vi starete cimentando in questi giorni nelle nuove Sfide della Missione Cammeo VS Chic. A partire da oggi e per i prossimi giorni condivideremo con voi delle Guide che potrebbero tornarvi utili per portare a termine alcune Sfide di Fortnite del suddetto pacchetto Missioni. Guida alla Sfida Danza sulla cima del Monte H7, Monte F8 e Monte Kay La prima Sfida che vogliamo trattare è quella che vi chiede di Danzare sulla cima di 3 monti, ossia i Monti H7, F8 e Kay. Prima di catapultarvi a capofitto nella mappa di Fortnite, quando vi troverete nella lobby vi consigliamo di fissare un segnalino, in modo da ricordarvi la posizione della catena montuosa in questione. Ebbene si, i monti seppur sono 3 distinti e separati, sono localizzati nella medesima zona, uno dopo ... gamerbrain

