FORMAZIONI Bologna Brescia | Palacio per i felsinei | Aye per le Rondinelle

Probabili FORMAZIONI 22^ giornata : Bologna-Brescia - Ayè dal 1' - fuori Donnarumma. Cagliari-Parma - c’è Ionita. Juve-Fiorentina - Sarri rispolvera Ramsey. Viola con Cutrone dal 1' : Probabili formazioni 22 giornata- Ci siamo, via il sipario sul 22° turno di Serie A. Spazio al match tra Bologna-Brescia, il quale inaugurerà questa 22^ giornata. Padroni di casa a caccia di conferme, ospiti inguaiati in piena bagarre retrocessione. Occhio anche alla sfida tra Sassuolo-Roma, con ospiti chiamati a non perde il treno per la […] L'articolo Probabili formazioni 22^ giornata: Bologna-Brescia, Ayè dal 1′, fuori Donnarumma. ...

LIVE Spal-Bologna Serie A - FORMAZIONI ufficiali e risultato in diretta : Spal-Bologna in diretta. risultato e aggiornamenti sull’anticipo delle 15 del sabato della 21a giornata di Serie A. La formazione di Semplice a caccia della seconda vittoria consecutiva, mentre gli uomini di Mihajlovic vogliono tornare al successo dopo tre gare. diretta tv su Sky Sport, evento disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV.Continua a leggere

Spal Bologna : Serie A TIM streaming - precedenti e FORMAZIONI : Si gioca l’anticipo della 21esima giornata della Serie A TIM tra Spal e Bologna: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta. Si gioca oggi sabato 25 gennaio 2020, alle ore 20.45, l’anticipo della seconda di ritorno della Serie A tra Spal e Bologna, due squadre che vengono da situazioni diverse. Leggi anche […] L'articolo Spal Bologna: Serie A TIM streaming, precedenti e formazioni è apparso prima sul sito ...

FORMAZIONI Bologna Verona : Santander e Zaccagni del primo minuto : Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Bologna Verona Ecco gli schieramenti ufficiali di Bologna-Hellas Verona, match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/2020. Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Dominguez, Schouten, Soriano; Orsolini, Santander, Sansone. All. Mihajlovic. Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, ...

Bologna-Verona in tv oggi : orario d’inizio programma - streaming e FORMAZIONI : Allo Stadio Dall’Ara di Bologna la truppa di Sinisa Mihajlovic troverà sul proprio cammino l’Hellas Verona di mister Ivan Juric, in un match tra due squadre che fino a qui si sono spinte ampiamente oltre le aspettative di inizio anno. Gli scaligeri, considerando la partita in meno che dovranno recuperare, sono potenzialmente a -1 dalla zona Europa e arriveranno nella capitale romagnola con l’obiettivo dichiarato di strappare ...

FORMAZIONI Torino Bologna : out Rincon - Schouten dall’inizio : Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Torino Bologna Ecco gli schieramenti ufficiali di Torino-Bologna, match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/2020. Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Meité, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye; Schouten, Poli; Orsolini, ...