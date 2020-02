Egitto, Fincantieri studia la fornitura di 2 navi militari: Cdp garante (Di sabato 1 febbraio 2020) Fincantieri studia la fornitura di due navi militari all’Egitto. L’operazione, soggetta ad un lungo iter autorizzativo, è pressoché definita per la parte finanziaria, come apprende Il Sole 24 Ore Radiocor, con un finanziamento export banca. Il dossier è stato esaminato martedì dal cda di Cassa Depositi e Prestiti per la concessione di una garanzia fino a 500 milioni con il coinvolgimento della controllata Sace, specializzata nelle assicurazioni internazionali. Nell’operazione sono coinvolte anche IntesaSanPaolo, BNP Paribas e Santander. Fincantieri, interpellata, non commenta. L’operazione di export banca per Cdp rientra nella missione istituzionale della spa di via Goito ed è un punto qualificante del piano industriale firmato dall’amministratore delegato Fabrizio Palermo. Cassa spa offre, attraverso questo strumento, un sostegno alle politiche di sviluppo ... ildenaro

