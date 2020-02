Diretta discesa Sochi/ Streaming video Rai: le azzurre in pista in Russia (Di sabato 1 febbraio 2020) Diretta discesa Sochi Streaming video Rai: orario e risultato live, favorite e azzurre per la gara di Coppa del Mondo di sci in Russia (1 febbraio) ilsussidiario

infoitsport : LIVE Sport Invernali, DIRETTA 1° febbraio: cancellata la discesa di Rosa Khutor, c’è Dominik Fischnaller nello slit… - OA_Sport : LIVE Sport Invernali, DIRETTA 1° febbraio: cancellata la discesa di Rosa Khutor, c’è Dominik Fischnaller nello slit… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Prova Discesa Rosa Khutor 2020 in DIRETTA: gara cancellata! - #alpino #Prova #Discesa #Khutor -