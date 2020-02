Coronavirus, la virologa Ilaria Capua: “Quest’epidemia ci costerà tantissimo” (Di sabato 1 febbraio 2020) Intervistata da Fanpage.it, la virologa Ilaria Capua ha rivelato alcuni moniti sull’epidemia di Coronavirus che si sta diffondendo in tutto il mondo. “Questa – sostiene la donna – sarà un’epidemia che costerà tantissimo. Questo Coronavirus finirà per fare il giro del mondo. Già oggi potrebbero esserci molti più infetti di quel che si crede”. Ilaria insegna e fa ricerca presso il One Health Center of Excellence , l’istituto delle malattie emergenti. Nella sua carriera professionale, però, emerge anche una partecipazione politica nelle file di Scelta Civica Infatti, venne eletta deputata tra il 2013 e il 2016. Di recente, infine, ha pubblicato un volume dal titolo Salute circolare. Coronavirus, la virologa Ilaria Capua “Ogni tanto emergono dei virus nuovi, delle malattie nuove”, ha constatato Ilaria Capua, virologa, parlando del Coronavirus. ... notizie

TgLa7 : Quanto è grave il rischio di #epidemia? E in Italia? Com'è nato il virus? Risponde in diretta @ilariacapua… - fanpage : La virologa Ilaria Capua mette in guardia sulle conseguenze del #coronavirus #coronavirusitalia di @fcancellato - SalTilaro : RT @MiyakeEau: Coronavirus, parla la virologa Ilaria Capua: 'Questa epidemia ci costerà tantissimo' -