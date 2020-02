Coronavirus | in Cina il contagio si aggrava Il premier alla Ue | Favorite

Coronavirus - la Cina tranquillizza : “Quasi 250 persone sono guarite” : Dopo l’allarme diffuso nei giorni precedenti e la conseguente psicosi generatasi, dalla Cina giungono notizie positive e rassicuranti relative al numero di persone guarite dal Coronavirus. Questo è infatti pari a 243, una cifra che sta raggiungendo quella relativa ai decessi che si aggira intorno ai 260. persone guarite dal Coronavirus Nonostante venerdì 31 gennaio 2020 sia stato il giorno record per numero di vittime, che dalle 213 della ...

Coronavirus - diretta : 259 morti. Negativo operaio ricoverato allo Spallanzani. Da Cina appello a Ue per forniture mediche : Il Coronavirus continua a mietere vittime: con i suoi 46 nuovi decessi e i suoi 2.102 nuovi casi confermati, venerdì è stata la giornata con il bollettino più grave...

Coronavirus in Cina : “Il governo ha ritardato a lanciare l’allarme” : I medici in Cina avevano avvisato il governo locale sul pericolo del Coronavirus ma l’allarme è partito troppo tardi. Solo il 20 gennaio, dieci giorni dopo l’identificazione del virus, il presidente Xi Jinping, ha citato per la prima volta l’epidemia. Coronavirus in Cina: “L’allarme partito tardi” A denunciarlo non solo i media occidentali ma anche quelli legati al regime che puntano il dito contro il sindaco Zhou e il ...

Coronavirus - diretta : 259 morti. Negativo operaio ricoverato allo Spallanzani. Da Cina appello a Ue per forniture mediche : Il Coronavirus continua a mietere vittime: con i suoi 46 nuovi decessi e i suoi 2.102 nuovi casi confermati, venerdì è stata la giornata con il bollettino più grave...

Coronavirus ITALIA E MONDO/ Cina - "250 persone sono già guarite" : CORONAVIRUS ITALIA e MONDO, i due pazienti cinesi attualmente in cura allo Spallanzani di Roma. Da Pechino dati incoraggianti sulla possibilità di guarire dal virus.

Coronavirus : quasi 12mila contagiati in Cina - 259 i morti : Nel clima di crescente paura da Coronavirus, la Cina cerca di tranquillizzare il mondo sul fatto che dalla nuova polmonite si guarisce. Gli ultimi dati pubblicati dalle autorità di Pechino, segnano il record di pazienti guariti dal Coronavirus della polmonite di Wuhan: in un solo giorno 72 sono usciti dall’ospedale e adesso sono in tutto 243 le persone che hanno superato la malattia e sono stati dimessi dagli ospedali.Il bilancio ...

“La Cina nasconde il vero numero delle vittime del Coronavirus”. Un docente lancia l’allarme : Un insegnante britannico bloccato a Wuhan dice di prendere ogni giorno “così come viene”. Tom Ellender, 37 anni, non è riuscito a registrarsi con il consolato britannico in tempo per assicurarsi un posto sull’aereo con a bordo altri 83 connazionali, direzione Regno Unito. “Tutto quello che posso fare è sperare che presto verrà predisposto un […] L'articolo “La Cina nasconde il vero numero delle vittime del ...

Coronavirus - anche Apple in fuga dalla Cina : negozi e uffici chiusi fino al 9 febbraio : Tutti gli Apple store in Cina chiuderanno per una settimana circa, fino al 9 febbraio. Inizialmente la casa di Cupertino aveva deciso di chiudere un solo negozio in Cina e di ridurre l’orario di apertura degli altri punti vendita ma con l’acuirsi dell’epidemia del nuovo Coronavirus, ha deciso di adottare una misura più radicale in quello che è uno dei suoi mercati chiave. «I nostri pensieri vanno alle persone più ...

Coronavirus - diretta : i morti sono 259. Primo caso in Spagna - matrimoni rinviati in Cina : Con i suoi 46 nuovi decessi e i suoi 2.102 nuovi casi confermati, venerdì è stata la giornata con il bollettino più grave dell'epidemia di Coronavirus di Wuhan. I dati...

Coronavirus - in Cina quasi 12mila contagi e 259 morti : In Cina l'ultimo bilancio registra quasi 12 mila contagi per il Coronavirus e 259 morti. L'Australia vara per 15 giorni misure per non consentire l'accesso nel Paese agli stranieri non residenti in arrivo dalla Cina. Il Vietnam sospende i voli da e per la Cina. E Apple annuncia la chiusura di tutti i suoi negozi e uffici in Cina fino al 9 febbraio. Ieri il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi, stanziando 5 ...

Coronavirus - in Italia 32 persone sotto osservazione. In Cina oltre 11mila contagi - i morti sono 259 : Due i casi accertati in Italia, venti persone in isolamento. Test in corso su casi sospetti in Lombardia. In Cina, Apple chiude negozi e uffici. Pechino chiede ai cittadini di rinviare matrimoni

Coronavirus dalla Cina : i contagi salgono a 12 mila - 259 i morti : In 'condizioni discrete' la coppia di cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma, dove altri 12 sono in attesa del test. Primo caso in Spagna. Pechino ammette ritardi nella gestione dell'epidemia. L'Australia blocca i voli

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Coronavirus : crollano i viaggi in treno in Cina : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. La Cina registra un calo del 78% dei viaggi in treno a causa dell'epidemia di coronavirus (1 febbraio 2020)

Coronavirus - la Cina : “Le scelte degli Usa sulle restrizioni ai viaggi sono contrarie alle indicazioni dell’Oms” : Le restrizioni sui viaggi disposte dagli Stati Uniti nella serata di venerdì, come risposta alla diffusione del Coronavirus, vanno in direzione contraria alle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e rappresentano un “cattivo esempio” nella lotta globale contro l’emergenza sanitaria. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri della Cina, Hua Chunying, all’indomani delle ...