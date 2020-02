Come seguire il Festival di Sanremo 2020 in diretta TV, radio e streaming (Di sabato 1 febbraio 2020) A pochi giorni dal via, vediamo insieme Come seguire il Festival di Sanremo 2020. Come da qualche anno a questa parte, la manifestazione sarà offerta in multi canale, quindi non solo in televisione ma anche in streaming e in radio. Com'è noto da tempo, il conduttore e direttore artistico sarà Amadeus. Un presentatore molto particolare, che debutta sul palco del Teatro Ariston dopo una lunga gavetta e portando sulle tavole della storica location una lunga scia di polemiche. Come seguire il Festival di Sanremo in TV La prima serata del Festival di Sanremo va in onda il 4 febbraio subito dopo il PrimaFestival, quindi intorno alle 21 o qualche minuto prima. Il canale da seguire è chiaramente Rai1 e Rai 1 HD al canale 501, Come accade dal primo momento in cui il Festival è stato trasmesso in televisione, ma la kermesse vivrà anche sui social attraverso i canali ufficiali dedicati ... optimaitalia

AmiciUfficiale : Tutti in piedi e pronti a seguire la nostra super vocal coach Emanuela! COME ON ???? #Amici19 - miamal_ : amiCHE come vi chiamate su Instagram HO BISOGNO DI SEGUIRE QUALCUNO DI NUOVO E SIMPATICO - OptiMagazine : Come seguire il Festival di #Sanremo2020 in diretta TV, radio e streaming -